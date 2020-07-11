Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti. Bakan Soylu, toplantıya katılan görevlilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından GAP Havalimanı'na geçen Soylu, özel uçakla kentten ayrıldı.

Şanlıurfa 'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)

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