Şanlıurfa'da bakıma muhtaçlara yemek yemek desteği - Son Dakika

Pandemi sürecinde, koronavirüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara da ara vermeden devam ediyor.

Alo 153 Hattına gelen çağrılarda özellikle 65 yaş üstü vatandaşlardan iletilen yardım taleplerine dönüş sağlayan Büyükşehir Belediyesi, YADES 'Yaşlı Destek Programı' projesiyle 65 yaş üstü olup ihtiyaçlarını tek başına sağlayamayan vatandaşların evlerinde günlük yemek ihtiyaçlarını temin ediyor. Büyükşehir Belediyesi, YADES Birimi aracılığıyla bu hizmetini Nisan ayından bu yana sürdürüyor. Bu kapsamda her ay 65 yaş üstü olup ancak yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek başına göremeyen günde 160 aileye toplam 4 bin 800 porsiyon paket yemek verildi. 9 aylık süreçte ise bu sayı 40 bin porsiyonu aştı.

Koronavirüs ile mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, evden çıkamayan ve bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırdığı yemekleri kendi sosyal tesisi olan Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde hazırlıyor. Ekipler hazırladıkları sıcak yemek paketlerini vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediyor. 65 yaş üstü olup ancak engelli bireylere ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra yemekleri içerde teslim ediliyor. - ŞANLIURFA