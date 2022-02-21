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Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

21.02.2022 11:25

Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne olduŞANLIURFA Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sportif balıkçılığı ve modern balık avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini, kültürünü ve tatlı su zenginliğini ön plana çıkarmak amacıyla Atatürk...

Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sportif balıkçılığı ve modern balık avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini, kültürünü ve tatlı su zenginliğini ön plana çıkarmak amacıyla Atatürk Baraj Gölünde Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Doğa Turizmi İçin oltanı Kap Gel" adı altında Bozova ilçesi Yaslıca mahallesinde Fırat nehrinde Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması düzenledi. Yurdun dört bir tarafından yarışmaya katılan yaklaşık yüz yarışmacı 2 gün süren yarışma takvimi süresince balık yakalamak için kıyasıya yarıştı. Kamplı yapılan ve yarışmacıların kurdukları çadırlarda konakladığı balık tutma yarışması öncesi yarışmacıların kura ile yerleri belirlendi. Takımlar halinde yarışılan Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması yerlerin belirlenmesinin ardından ilk oltanın Fırat'ın serin sularıyla buluşmasıyla start aldı. Festival havasında geçen 2 gün boyunca oltalarına balık vurmasını bekleyen yarışmacılardan Mehmet Durmazoğlu 12 kilo 574 gramlık Sazan Balığını yakalayarak yarışmanın birincisi oldu. Doğal güzellikleri, eşsiz havası ve misafirperver halkıyla bilinen Şanlıurfa'da böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan yarışmacılar öncüsünün ve destekleyicisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yarışmanın ikinci gününde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun seslendirdiği türkülere eşlik eden yarışmacılar bir yandan da halay çekerek festival havasına dönüşen balık tutma yarışmasında doyasıya eğlendi. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alırken etkinliğin sonunda yarışmacılara ve yarışmayı heyecanla takip eden vatandaşlara alanda pişirilen balık ekmek ikram edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve uluslararası bir yarışmaya dönüşen "Doğa Turizmi İçin oltanı Kap Gel" Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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