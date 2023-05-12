Deprem ve selin vurduğu Şanlıurfa'da adeta çamura dönen Balıklıgöl, eski haline döndü - Son Dakika
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Deprem ve selin vurduğu Şanlıurfa'da adeta çamura dönen Balıklıgöl, eski haline döndü

12.05.2023 12:05

Şanlıurfa'nın simgelerinden birisi olan Balıklıgöl'de deprem ve sel felaketlerinin ardından çamur rengini alan su, normale döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından meydana gelen sel felaketlerinin etkilediği Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu. Tahliye ve temizleme çalışmaları ile suyun yeniden berrak halini aldığı Balıklıgöl'de, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından başlatılan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, hayatın normale dönmesiyle hızlandı. Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken, daha önce numaralandırılarak sökülen revak taşları, yeniden yerine monte edilmeye başlandı. Fore kazık yöntemiyle zemin güçlendirmesi yapılan ve tahliye kanalı yenilenen Balıklıgöl'e, balıkların herhangi bir sorun yaşamaması için sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

"YAKIN ZAMANDA AÇILACAK"

Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önümüzdeki günlerde Balıkgöl'ün sağlamlaştırılan cephesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayacağını ifade etti. Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklgöl'de deprem ve selin izlerinin silindiğini söyleyen Beyazgül, "Burası Urfa'nın kalbi, huzurun yeri. Burası adeta bir terapi merkezidir. Biz deprem ve sel zamanında burayı çok yakından takip ettik. Yaşanan felakette gölde çamur oranının arttığını gördük. Oksijen oranı düşmesin diye yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Her gün gölden oksijen değerini aldık. Yaptığımız çalışmaların sonunda sel ve depreminin balıklarımıza ve gölümüze ciddi bir zarar vermediğini gördük. Felaketlerin ardından çamur renginin hakim olduğu gölde şimdi renk olumluya döndü" diye konuştu.

Deprem ve sel felaketinden sonra çamur rengini alan Balıklıgöl artık berrak

"TURİZM AYNI SEVİYEDE"

Turizm sezonunda herkesi beklediklerini ve kentin iki büyük felaket atlatmasına rağmen ziyaretçi sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Beyazgül, "Şanlıurfa iki büyük felaket geçirdi. Geçen yıl turizmde bu sezon nasıldıysa şimdide aynı seviyededir. Şu anda şehrimiz normalleşti ve herhangi bir tereddüt yaşanmıyor. Bu olumlu durumların turizme yansımasını bekliyoruz" dedi.

Deprem ve sel felaketinden sonra çamur rengini alan Balıklıgöl artık berrak
Deprem ve sel felaketinden sonra çamur rengini alan Balıklıgöl artık berrak
Deprem ve sel felaketinden sonra çamur rengini alan Balıklıgöl artık berrak
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Deprem ve selin vurduğu Şanlıurfa'da adeta çamura dönen Balıklıgöl, eski haline döndü - Son Dakika


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