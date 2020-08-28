Şanlıurfa'da banka çalışanı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir banka çalışanı, zimmetine 3 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, ilçedeki bir bankada 23 yıldır çalışan A.G. (49) çeşitli hesaplardan yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
Şikayet üzerine A.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:11 - Kaynak: AA
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