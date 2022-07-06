Şanlıurfa'da banka önünde şüpheli çanta paniği

ŞANLIURFA'da, bankanın önüne bırakılan çanta, bomba şüphesi nedeniyle fünye ile patlatılırken, içinden dizüstü bilgisayar çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin kapısına bırakılan çantayı görenler, bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, çevrede tedbir alıp, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekipler de çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar çıktı. Polis, inceleme başlattı.
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