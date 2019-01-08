Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Banka Soygunu (1)

Şanlıurfa'da Banka Soygunu (1)

46 dakika önce

ŞANLIURFA'da silahlı kişi ya da kişiler, girdikleri banka şubesinden bir miktar para ile etkisiz hale getirdikleri güvenlik görevlisinin silahını gasp edip, kaçtı.

Şanlıurfa'da Banka Soygunu (1), System.String[]
ŞANLIURFA'da silahlı kişi ya da kişiler, girdikleri banka şubesinden bir miktar para ile etkisiz hale getirdikleri güvenlik görevlisinin silahını gasp edip, kaçtı.

Emniyet Caddesi üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin tabancasını gasp eden şüpheliler, bir miktar parayı da alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, soyguncu ya da soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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