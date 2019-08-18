Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da baraj gölünde 3 kişi boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da baraj gölünde 3 kişi boğuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını boğulmaktan kurtaran iki anne ile bir çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da baraj gölünde 3 kişi boğuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını boğulmaktan kurtaran iki anne ile bir çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden akraba ailelerin iki çocuğu, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Suda çırpınan çocuklarının gözden kaybolduğunu fark eden anne Nimet Beden (33) ve Sıdıka Yıldırım (38) suya atladı.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran Beden ve Yıldırım, daha sonra akıntıya kapıldı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, iki anneyi bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından ekipler, Yıldırım ve Beden'in cesedine ulaştı.
Yıldırım ve Beden'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna gönderildi
Anneleri tarafından kurtarılan iki çocuk ise 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuklardan Büşra Nur Beden (13) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer çocuğun sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şanlıurfa, Bozova, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı
Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:20:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da baraj gölünde 3 kişi boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]