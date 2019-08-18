Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu
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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu

31 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu.

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden 2 kişi, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 kişi gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp olan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.
Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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