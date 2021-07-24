Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş hayatını kaybetti

Baraj gölünde giren 3 kardeşten Elif de kurtarılamadı

Cenazeler defnedilmek üzer ailesine teslim edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde serinlemek için Atatürk baraj gölünde boğulan iki kardeş otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kara Kucak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mece ailesi öğlen saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü yakınına gitti. Hale Nur Mece (22), Elif Nur Mece ve Emirhan Mece (11), havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için baraj gölüne girdi. Suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan kardeşlerden Elif Nur, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Göldeki iki kardeş ise boğularak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Elif Nur Mece ise sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.