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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kişinin boğulması

6 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dün serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Elif Naz Çoban, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kişinin boğulması, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dün serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Elif Naz Çoban, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Çoban'ın naaşı, Asri Mezarlık'taki morgdan alınarak, Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye Çoban'ın babası Halil, kardeşleri İbrahim ve Mahmut ile dedesi Hacı İbrahim Çoban ve yakınları katıldı.
Tülbent sarılı tabutunun başında gözyaşı döken İbrahim ile Mahmut kardeşleri, babaları Halil Çoban sakinleştirdi. Elif Naz Çoban'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Kızını kurtarmak için göle giren anne Elif Çoban'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dün, Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını boğulmaktan kurtaran iki anne ile bir çocuk hayatını kaybetmişti.
Şanlıurfa, Elif Naz, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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