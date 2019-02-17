Şanlıurfa'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.
Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.
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Barajı'nın kıyısına piknik yapmaya giden Eren Çelen (13) oyun oynamak için suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen su altı polis ekiplerinin çalışması sonucu Çelen'in cesedine ulaşıldı.
Çelen'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:32 Kaynak: AA
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