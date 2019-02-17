Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Şanlıurfa'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Okul arkadaşlarıyla Atatürk Barajı'nın kıyısına piknik yapmaya giden Eren Çelen (13) oyun oynamak için suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen su altı polis ekiplerinin çalışması sonucu Çelen'in cesedine ulaşıldı.

Çelen'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:32 Kaynak: AA

Bozova, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Din Adamının Bir Sözü İle 40 Yıl Önce Gömülen Bebeğinin Mezarını Açtırdı AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı

Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 14:39:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]