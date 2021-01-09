ŞANLIURFA - Barajdaki su seviyesi düşünce eski yol ve köprü ortaya çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı göletinde su seviyesinin düşmesinin ardından eski yol ve köprü gün yüzüne çıktı.

Kırsal Çaylarbaşı Mahallesi yakınlarından geçen eski Siverek-Şanlıurfa kara yolu, Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başlanmasının ardından su altında kaldı.

Son günlerde bölgede etkili kuraklık nedeniyle baraj göletindeki su seviyesinin düşmesi sonucu, 25 yılı aşkın süredir su altında bulunan köprü ve yol, yeniden ortaya çıktı.

Bölgede yaşayan Yusuf Altıntas, köprüyü ilk kez gördüğünü ve bunun şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Aile büyüklerinden, bölgenin daha önce Şanlıurfa yolu olarak kullanıldığını duyduğunu anlatan Altıntas, "Çevre köylerden bu yolu kullanarak Şanlıurfa ve Adıyaman'a gidiyorlarmış. Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla köprü tamamıyla su altında kalmış, yeni yapılan yol kullanılmaya başlanmış." dedi.

Ali Altıntas ise burada bir köprünün olduğunu duyduklarını ancak hiç görmediklerini belirterek, "Suların çekilmesiyle ilk defa gün yüzüne çıktı." diye konuştu.