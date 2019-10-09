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Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Şanlıurfa İl Müftülüğünce kentteki tüm camilerde harekat bitinceye kadar sabah namazı sonrası Fetih suresinin okunması kararı alındı.

Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Şanlıurfa İl Müftülüğünce kentteki tüm camilerde harekat bitinceye kadar sabah namazı sonrası Fetih suresinin okunması kararı alındı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sabah namazından itibaren tüm camilerde Fetih suresi okunacağını ve dua edileceğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasını temenni eden Taştan, "Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Fakat biz, Şanlıurfa Müftülüğü olarak kent merkezi ve tüm ilçelerdeki camilerimizde harekat bitinceye kadar Fetih suresi okunacak, güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımız ve ülkemiz için dua edilecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, harekat dolayısıyla kent merkezindeki bazı camilerde ise sela okundu.

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Taştan, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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