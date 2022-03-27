Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 İranlı yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 İranlı yaralandı.
Amirreeza Saadat Nıya (28) idaresindeki İran plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin Otoyolu'nun üçüncü kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Pirasa (25) Vıda (5) ve Kayan Saadat Nıya (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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