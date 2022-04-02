Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi

02.04.2022 14:27
Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi

Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ovanın Başakları Okuyor" yarışmasında başarılı olan öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ovanın Başakları Okuyor" yarışmasında başarılı olan öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek, düşünmeye sevk ederek yaratıcılığı artırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilere yönelik tiyatro gösterimi yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi Batıkent Kültür Merkezinde düzenlenen öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinin, proje kapsamında tüm okullara da yayılması için çalışma başlatıldı.

Projede başarılı olacak öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine sundukları imkanlardan dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Eyyübiye, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat: Tokyo'ya gözdağı mı?
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:19 Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın bu caddeler kapatılacak! Alternatif yollar açıklandı
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement