Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi

24.10.2020 11:45
Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince çeşitli spor branşlarında il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince çeşitli spor branşlarında il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kitap Otağı'nda düzenlenen programda, Eyyübiye Belediyesinin spor salonlarında yetişen ve katıldıkları spor branşlarında dereceye giren sporculara Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Koordinatörü Orhan Karasavar, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal tarafından altın hediye edildi.

Törende konuşan Kuş, gençlere ve sporculara ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Eyyübiye Belediyesinin gençlik merkezlerindeki spor salonlarında çalışan sporcuların Türkiye genelinde başarılara imza attığını aktaran Kuş, "Sporcularımız aldıkları derecelerle yüzümüzün akı olmayı başardılar. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sizden ricamız, ellerinizde tuttuğunuz bayrakları ilelebet havada taşımanız, göklerde taşımanızdır. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Törenin ardından Belediye Başkanı Kuş ve beraberindekiler ile sporcular, bisikletlerle Haşimiye Meydanı'na kadar süren korteje katıldı.

Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

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