Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatırken başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soydan Mahallesi'ndeki bir tarlada koyun otlatan Mehmet Ali İzol (30), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen uzun namlulu bir tüfekten çıkan mermiyle başından ağır yaralandı.

Diğer çobanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan İzol, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayı haber alan İzol'un yakınları hastaneye geldi.

Olayın fail veya faillerini bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.