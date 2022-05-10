Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk kurtarılamadı

10.05.2022 10:22
Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 3 gün önce başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 3 gün önce başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mevlana Mahallesi'nde "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yusuf Yücel, 7 Mayıs'ta başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Başkentte bir sitede arabanın bagajına yorgun mermi isabet etti Başkentte bir sitede arabanın bagajına yorgun mermi isabet etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk kurtarılamadı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement