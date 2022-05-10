Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 3 gün önce başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mevlana Mahallesi'nde "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yusuf Yücel, 7 Mayıs'ta başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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