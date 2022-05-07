Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı

07.05.2022 16:04
Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde dedesinin evinin avlusunda duran Yusuf Yücel'in başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen "yorgun mermi" isabet etti.

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: DİNİ NİKAHLA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Son dakika gündem: DİNİ NİKAHLA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Trabzonspor, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Trabzonspor, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement