Şanlıurfa'da Bataklığa Düşen At Kurtarıldı
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Şanlıurfa'da bataklığa düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'da bataklığa düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yardımcı Mahallesi'nden geçen derenin kenarında otlayan bir at, akarsu yatağındaki bataklığa düştü.
Sahibi tarafından fark edilen at, çevredekilerin çalışmalarına rağmen kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından atı kurtardı.
Çamura bulanan at, ekiplerce yıkanarak sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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