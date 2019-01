Şanlıurfa'da Bataklığa Düşen At Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bataklığa düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da bataklığa düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Yardımcı Mahallesi'nden geçen derenin kenarında otlayan bir at, akarsu yatağındaki bataklığa düştü.



Sahibi tarafından fark edilen at, çevredekilerin çalışmalarına rağmen kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından atı kurtardı.



Çamura bulanan at, ekiplerce yıkanarak sahibine teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi

Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu