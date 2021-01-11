Şanlıurfa'da bayrak töreni - Son Dakika

Şanlıurfa'da bayrak töreni

11.01.2021 15:30
Şanlıurfa'da bayrak töreni, System.String[]

Şanlıurfa'da okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Şanlıurfa'da okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'daki okullarda sabah saat 10.00'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşının okunması etkinliği yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında merkez Zübeyde Hanım Anaokulunda yapılan törene, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, okulun idarecileri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim İsmail Yapıcıer, "Kendi birim amirlerimiz ilçe müdürlerimiz şube müdürlerimizin tamamı okullarda İstiklal Marşı törenine eşlik etti. İstiklal Marşımız bizim için olmasa olmazımızdır. Türkiye'nin 81 ilinde İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa'da da okullarımızda İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi. Çok şükür bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız dalgalanıyor. Çok şükür marşımız okunarak diri tutuluyor" dedi.

Anaokulu psikoloji danışmanı Betül Saray Metin de, "Temennimiz çok yakın zamanda okullarımızın tekrar açılmasıdır. Okulumuz öğrencilerle dolmasıdır. Birlik ve beraberliğimizin için önemlidir. Şuan duygulandım. Uzun zamandır bu duygudan uzak kalmıştık. Bakanımızın böyle bir etkinliği düzenlemesi çok güzel. Şuan anaokuluyuz. Kısıtlı bir şekilde öğrencilerimiz gelmeye devam ediyor. Öğrenci sayımız şuan az. İnşallah pandemi sonrası normal şekilde eğitimimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bayrak töreni
Şanlıurfa'da bayrak töreni
Şanlıurfa'da bayrak töreni
Şanlıurfa'da bayrak töreni
Şanlıurfa'da bayrak töreni

İstiklal Marşı, Koronavirüs, Şanlıurfa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bayrak töreni - Son Dakika


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