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Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğu

45 dakika önce

Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğuŞANLIURFA'da, Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, vatandaşı bayram telaşı sardı.

Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğu
ŞANLIURFA'da, Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, vatandaşı bayram telaşı sardı. Bayram nedeniyle geceleri çarşı pazarda alışveriş hareketliliği başladı.
Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı için gece alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar rahat bir nefes alırken, ucuz alışverişin adresi olarak bilinen Yıldız meydanı civarındaki çarşılar, ekonomik koşullarda alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. geceleri çarşılara akan vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan işyerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor. Sahura kadar haraketliliğin yaşandığı kentte esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.
Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
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