Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğu
45 dakika önce
Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğuŞANLIURFA'da, Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, vatandaşı bayram telaşı sardı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
'da bayram alışverişi yoğunluğu
ŞANLIURFA'da, Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, vatandaşı bayram telaşı sardı. Bayram nedeniyle geceleri çarşı pazarda alışveriş hareketliliği başladı.
Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı
için gece alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar rahat bir nefes alırken, ucuz alışverişin adresi olarak bilinen Yıldız meydanı civarındaki çarşılar, ekonomik koşullarda alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. geceleri çarşılara akan vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan işyerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor. Sahura kadar haraketliliğin yaşandığı kentte esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.
Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı