ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU

01.05.2022 16:35

ŞANLIURFA'da, bayram alışverişi yapmak isteyenler kentte yoğunluk oluşturdu.

ŞANLIURFA'da, bayram alışverişi yapmak isteyenler kentte yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da bayram alış verişi yapmaya çıkan vatandaşlar, birçok bölgede yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine polis ekipleri bazı noktaları araç trafiğine kapattı. Evlerinden dışarı çıkanlar ise bayram şekeri ve giysi alarak evlerine döndü. Alışverişlerde olumsuzluk yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri de denetim yapıyor.

ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da bayram gelenekleri yaşatılıyor Şanlıurfa'da bayram gelenekleri yaşatılıyor Bayram arefesinde şehitler unutulmadı Bayram arefesinde şehitler unutulmadı

Şanlıurfa, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Çin, dünyanın en yüksek otomatik meteoroloji istasyonu Everest Dağı'na kurulacak
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 16:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement