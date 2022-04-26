Şanlıurfa'da bayram denetimleri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bayram denetimleri

26.04.2022 10:43
Şanlıurfa'da bayram denetimleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi iş yerlerinde denetim yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketler, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerde bulundu.

Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat karşılaştırmaları yapıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Zabıta, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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