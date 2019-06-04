Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

15 dakika önce

ŞANLIURFA'da, sabah camilere akın edip bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti.

Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti, System.String[]
ŞANLIURFA'da, sabah camilere akın edip bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti.
Sabah Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'ne akın vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. Vatandaşlar, daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Camiden çıkanlar kent merkezinde bulunan mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınları için dua okudu.
 


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
Balıklıgöl, Sabah, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı 10 ülke bugün bayramı kutluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]