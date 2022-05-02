ŞANLIURFA'DA, BAYRAM NAMAZININ ARDINDAN TİRİT İKRAMI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, bayram namazının ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi.

Hızmalı Mahallesi'nde oturan Topal ailesi tarafından 30 yıldır geleneksel olarak bayram namazından çıkan vatandaşlara yöreye özgü olan ve geçmişinin Hazreti İbrahim'e dayandığı rivayet edilen tirit dağıtıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, büyük kazanlarda hazırlanan tirit ikramın yapıldığı evin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aile üyelerinin dağıttığı tiritler, alanda hazırlanan masalarda tüketildi.

Aile fertlerinden Hacı Müslüm Topal, babalarından kalan tirit geleneğini uzun yıllardır sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Tirit yapımı hazırlıklarına arife gününden başladıklarını belirten Topal, 5 bin kişiye tirit ikram ettiklerini, vatandaşların ilgisinin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.