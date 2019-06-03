Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bayram öncesi denetimler
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Şanlıurfa'da bayram öncesi denetimler

1 saat önce

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi umuma açık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Şanlıurfa'da bayram öncesi denetimler, System.String[]
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi umuma açık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Şanlıurfa emniyeti, Ramazan Bayramı öncesi il merkezi ve ilçelerde umuma açık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Kafe, kahvehane ve parklarda denetim yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
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