Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim

05.07.2022 10:36
Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim

Şanlıurfa Zabıta ekipleri, kent genelinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Şanlıurfa Zabıta ekipleri, kent genelinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Kurban Bayramı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketler, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından gıda satışı yapan esnaflara yönelik yaptıkları denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta ekipleri, giyim ve ayakkabı sektöründe fahiş fiyatı önlemeye yönelik ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yapılan kontrollerde etiket uygulamasına uymayan esnaflar Zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam edecek. - ŞANLIURFA

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Nilüfer Kurban Bayramı'na hazır Nilüfer Kurban Bayramı'na hazır
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kurban, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim - Son Dakika
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