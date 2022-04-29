Bayram öncesi zabıtadan denetim - Son Dakika
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Bayram öncesi zabıtadan denetim

29.04.2022 16:50

Bayram öncesi zabıtadan denetim Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Bayram öncesi zabıtadan denetim

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi v gramaj konusunda denetimler gerçekleştirdi. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri Ramazan ayı boyunca sürdüren zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi. Marketlerde bayrama yönelik şeker, lokum vb. ürünleri de inceleyen ekipler son kullanma tarihi ve fiyat etiketi gibi hususlara dikkat etti.

Ekipler bayram öncesi ve bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.

Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim
Bayram öncesi zabıtadan denetim

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi zabıtadan denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram öncesi zabıtadan denetim - Son Dakika
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