Şanlıurfa'da bayram yoğunluğu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bayram yoğunluğu

Bayram koronayı unutturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Kurban Bayramı'na saatler kala alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de bayram nedeniyle alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Atatürk Mahallesinde kurulan pazarda ilçe merkezinden ve kırsaldan gelen genç, yaşlı, çocuk müşteriler, tezgahlarda yoğunluğa neden oldu. Yaşanan hareketlilikten memnun olan esnaf, müşteri çekebilmek için yüksek sesle kampanyalarını vatandaşa duyurmaya çalıştı. Bir yandan esnafın yüzü gülerken diğer yandan unutulan korona virüs önlemleri ise endişelendirdi.