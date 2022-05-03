Şanlıurfa'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

03.05.2022 10:55
Şanlıurfa'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

Haliliye ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerince emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Haliliye ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerince emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göbeklitepe yolunda yapılan denetimlerde, sürücülere uyarıcı broşür dağıtıldı, emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuldu ve şeker ikram edildi.

Jandarma ekipleri, Örencik Mahallesindeki denetimlerinde ise çocukların bayram sevinçlerine ortak olmak amacıyla bebek, bayrak, balon, gofret ve şeker dağıttı.

YORUMLAR
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Göbeklitepe, Haliliye, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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