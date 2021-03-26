Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

26.03.2021 18:29
Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının açılışı ile beraber toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının açılışı ile beraber toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Toplu taşımada Türkiye'nin en büyük araç filolarından birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe, Mehmetçik ve Karaköprü Batıkent mahallelerinden otogar ve hastaneye ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Çevik Kuvvet Köprülü kavşağın tamamlaması ile beraber 29.03.2021 tarihi itibari ile 26 numaralı Salih Özcan, 76 numaralı Seyrantepe ve 76B numaralı Beyazıt Bulvarı toplu taşıma hatları, hizmete giren köprülü kavşak ve yan yollara göre yeniden planlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 76B numaralı Beyazıt Bulvarı toplu taşıma hattında ise kapsamlı bir güzergah planlaması yapıldı. Yapılan planlama sonucunda Seyrantepe, Mehmetçik ve Karaköprü Batıkent mahallelerinin otogar ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine toplu taşıma araçları ile ulaşımları sağlanmış olacak.

Toplu taşıma hatlarının güzergah değişiklikleri 29.03.2021 tarihinde hizmete girecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor
Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet, Mehmetçik, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor - Son Dakika


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