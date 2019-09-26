Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

56 dakika önce

ŞANLIURFA'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti.

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu, System.String[]

ŞANLIURFA'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti. Vatandaşlar bedava et dürümünü almak için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Bir döner zincirinin Şanlıurfa şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 500 kilo sandviç et döneri dağıttı. Bedava et dönerin dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, dakikalarca döner sırası bekledi. Muharrem Ayı nedeniyle her gün bir şubede ikram olacağını kaydeden işletme müdürü Mehmet Selim Özbay, "Her gün bir şubemizde döner ve ayran ikramında bulunuyoruz. Bugün de Şanlıurfa şubemizde aşure ayı nedeniyle 500 kilo et dağıtacağız" diye konuştu.

Muharrem Ayı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir
Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yeni deprem olacak iddialarına yanıt: Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 18:48:52. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]