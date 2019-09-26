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Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

24 dakika önce

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğuŞanlıurfa'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti.

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

Şanlıurfa'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti. Vatandaşlar bedava et dürümünü almak için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Bir döner zincirinin Şanlıurfa şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 500 kilo sandviç et döneri dağıttı. Bedava et dönerin dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, dakikalarca döner sırası bekledi. Muharrem Ayı nedeniyle her gün bir şubede ikram olacağını kaydeden işletme müdürü Mehmet Selim Özbay, Her gün bir şubemizde döner ve ayran ikramında bulunuyoruz. Bugün de Şanlıurfa şubemizde aşure ayı nedeniyle 500 kilo et dağıtacağız diye konuştu.

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

Muharrem Ayı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:17 Kaynak: DHA
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