Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da bir iş yeri, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton bedava döner dağıttı. Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

İş yeri sorumlusu Ahmet Başçı, "Vatandaşımızdan kazandığımızı vatandaşımıza ikram etmesi için her ilde her gün yarım ton yani 500 kilogramlık dönerimizi tüm vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Şanlıurfalılarımız için bugüne özel yarım tonluk dönerimiz var, herkese afiyet olsun" dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan iş yerine teşekkür etti. Yarım ton dönerin yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.

(İHA)

Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi
Deprem anında kaçanları gülerek izleyen vatandaş kamerada Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:27:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bedava döner kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]