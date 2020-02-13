Şanlıurfa'da belediye ekipleri evde mahsur kalan diyaliz hastası için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da belediye ekipleri evde mahsur kalan diyaliz hastası için seferber oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da belediye ekipleri evde mahsur kalan diyaliz hastası için seferber oldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan diyaliz hastası, belediye ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Şanlıurfa'da belediye ekipleri evde mahsur kalan diyaliz hastası için seferber oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan diyaliz hastası, belediye ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Siverek Devlet Hastanesinde böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın belirli günlerinde tedavi gören 70 yaşındaki İsmet Oytun, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sislice Mahallesi'ndeki evinde mahsur kaldı.

Ailesinin durumu bildirdiği Siverek Belediyesine bağlı ekipler, iş makinesi yardımıyla yolu açtıktan sonra Oytun'u belediyeye ait makam aracıyla hastaneye götürdü.

Kar nedeniyle yolların kapandığını belirten Oytun'un yakını Ramazan Yeşiltaş, belediyeden yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Ekiplerin yolu açtığını belirten Yeşiltaş, "Kar nedeniyle yolumuz kapandı ve diyalize gitmesi gereken hastamızı götüremedik. Belediye başkanımız devreye girdi ve kendi araçlarıyla gelip diyaliz hastamızı aldılar. Şimdi de hastaneye gideceğiz." dedi.

Haftanın belirli günlerinde diyalize girdiğini söyleyen İsmet Oytun da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa, Siverek, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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