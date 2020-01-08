Şanlıurfa'da belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler sokaklarda çöp topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler sokaklarda çöp topladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler sokaklarda çöp topladı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler, "Öğretmenim elimden tutar mısın?

Şanlıurfa'da belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler sokaklarda çöp topladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler, "Öğretmenim elimden tutar mısın?" projesi kapsamında çöp topladı.

Şehit Cuma İbiş Ortaokulu tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevreyi temiz tutma bilincinin yerleşmesi için etkinlik düzenlendi.

Yenişehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler, çöp topladı.

Etkinliğine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çevreyi kirletmeme konusunda duyarlılığın aşılanması için çocuklarımızla bugün çöp topladık. Atılan çöplerin çevrede uzun sürede verdiği rahatsızlık ve hastalıklar bu çöp toplama esnasında öğrencilerimizle paylaşıldı. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Şehit Cuma İbiş Ortaokulu öğretmeni Sevgi Ünsal da proje kapsamında dördüncü etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Projeyle çevre bilinci aşılamayı hedeflediklerini belirten Ünsal, "Çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmak için çevre temizliği yaptık. Etkinliğimizin sonunda da çocuklarımızı oyun parkına getirip mangal keyfi yapacağız. Amacımız burada öğrencilerimizin yere çöp atmamalarını sağlamak ve atılan çöplerin zararlarını göstermekti. Çocuklarımız hem çevre bilinci kazandı, hem de bu konuda daha duyarlı oldular." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Zehra Nur Zeybek ise etkinliği çok sevdiğini belirterek, "Bugün belki buraya gelmeseydik şehrimiz çöpe dönebilirdi. Elimize poşetleri alarak her tarafı dolaşıp çöp topladık. En iyi temizlik ise çöplerimizi düzenli olarak çevreye atmadan çöp kutularına atmaktır." ifadelerini kullandı.

Mahalledeki temizliğin ardından okul yöneticileri ve öğrenciler açık havada mangal yakarak piknik yaptı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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