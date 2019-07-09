Şanlıurfa'da belediye otobüsünde yangın
10 dakika önce
Şanlıurfa'da şehiriçi yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın korkuttu.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:46 Kaynak: AA
'da şehiriçi yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Evren
Sanayi Sitesine yolcu taşıyan 63 M 6815 plakalı otobüsten duman çıktığını fark eden ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Korkulu dakikaların yaşanmasına neden olan motor bölümündeki yangın, sürücünün çabalarıyla söndürüldü.
Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri yerlere götürüldü.
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