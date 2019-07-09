Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da belediye otobüsünde yangın
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Şanlıurfa'da belediye otobüsünde yangın

10 dakika önce

Şanlıurfa'da şehiriçi yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın korkuttu.

Şanlıurfa'da belediye otobüsünde yangın, System.String[]
Şanlıurfa'da şehiriçi yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Evren Sanayi Sitesine yolcu taşıyan 63 M 6815 plakalı otobüsten duman çıktığını fark eden ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Korkulu dakikaların yaşanmasına neden olan motor bölümündeki yangın, sürücünün çabalarıyla söndürüldü.
Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri yerlere götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:46 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Evren, Güncel
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