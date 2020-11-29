ŞANLIURFA - Belediyenin hukuk danışmanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı
29.11.2020 13:29
Şanlıurfa'da Siverek Belediyesinde hukuk danışmanının 23 Kasım'da silahla vurularak yaralanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa'da Siverek Belediyesinde hukuk danışmanının 23 Kasım'da silahla vurularak yaralanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Belediyedeki odasında tartıştığı kişilerce silahla ayağından vurularak yaralanan Selçuk Yıldızoğulları'nın tedavisi tamamlandı.
Hastaneden taburcu edilen Yıldızoğulları'na saldıran kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerinde Yıldızoğulları'nın odasında bulunanlarla tartışması ve ayağından vurularak yaralanması yer alıyor.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Belediyenin hukuk danışmanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim