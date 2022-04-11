Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak

11.04.2022 12:12
Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ilk hasadı yapılan domatesler ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve ilk hasadı yapılan domatesler ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi modern sulama sistemleri ve güneş paneli desteğiyle kurduğu serada sebze üretimi başladı.

Aynı zamanda kadınların istihdam edildiği serada yetiştirilen salkım domateslerin ilk hasadı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeynep Müjde Sakar'ın katılımıyla törenle yapıldı.

Serada hasat edilen domateslerin, belediye tarafından daha önceden belirlenen ailelerin sofralarına ulaştırılması planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, gazetecilere, yaptıkları yatırımın meyvesini almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşa domatesin kapısında teslim edileceğini vurgulayan Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir serayı kurduk. 40 ton hedefiyle kurduğumuz bu serada yetişen domateslerin 50 tonu bulabileceğini değerlendiriyoruz. Öncelikle bu serada çalışan işçilerimizin ücretleri ödenecek. Kalan büyük bir kısmını da ihtiyaç sahibi evlere kendi elimizle götürüp teslim edeceğiz, afiyet olsun diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak
Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak
Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak
Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak

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Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Müjde Sakar, Şanlıurfa, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da belediyenin kurduğu seradaki domatesler vatandaşlara dağıtılacak - Son Dakika


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