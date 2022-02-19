Üye Girişi
Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

19.02.2022 19:29
Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle uygulamaya konulan "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek" projesi kapsamında, 40 besiciye büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle uygulamaya konulan "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek" projesi kapsamında, 40 besiciye büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye tesislerinde düzenlenen dağıtım töreninde, ilin tarım ve hayvancılık alanında yüksek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Hayvancılıkta Şanlıurfa'nın yeniden şahlanması için paydaş kurumların da katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa gerek tarım gerek hayvancılık bakımında çok önemli bir şehirdir. Biz burada faaliyetlerimizi yürüttüğümüzde hem ülkemize katkı sağlayacağız hem de istihdam sağlamış olacağız. Çok geniş ve paydaşların tamamının katılacağı bir çalıştay yapacağız. 'Hem ülke hem şehir ekonomisine katkı nasıl sağlayabiliriz, istihdamı nasıl arttırabiliriz ve yine burada herkes fikrini ortaya koyduktan sonra hedeflerimize ve çözüm yollarına nasıl gidebiliriz?' diye onun çalışmasını yapacağız. Kısacası Şanlıurfa'yı tekrar şahlanışa geçirecek bir çalışma olacak. Bu başlangıç çalışmasını IOM ile devam ettireceğiz."

Konuşmaların ardından 40 besiciye büyükbaş hayvan, yem ve sağım ekipmanı dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi Şanlıurfa potada gülen taraf oldu Şanlıurfa potada gülen taraf oldu

Uluslararası Göç Örgütü, Büyükşehir Belediyesi, Zeynel Abidin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:26 Halkta Migros'u boykot etti! Markete giren vatandaşlar işçilerin taleplerini anlattı
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:30 "Arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" diyerek eve dönmeyen 14 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlatıldı
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 19:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement