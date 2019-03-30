Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Besyo'ya Hazırlanan Gençlere Ücretsiz Kurs

Şanlıurfa'da Besyo'ya Hazırlanan Gençlere Ücretsiz Kurs

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu (BESYO) kazanmak isteyen gençlere ücretsiz salon çalışması ve antrenman hizmeti veriyor.

Şanlıurfa'da Besyo'ya Hazırlanan Gençlere Ücretsiz Kurs, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu (BESYO) kazanmak isteyen gençlere ücretsiz salon çalışması ve antrenman hizmeti veriyor.

Gençlerin spor faaliyetlerini sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, BESYO' ya girmek isteyen gençlere ücretsiz kurs veriyor. Kentte 100 öğrenciye BESYO, askeri ve polis okullarına hazırlayan Büyükşehir Belediyesi öğrenciye çeşitli spor dallarında uzman hocalar eşliğinde ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Haftanın her günü hava şartlarına göre TOKİ kapalı spor, tenis dünyası ve kapalı yüzme havuzunda hocalar tarafından belirlenen saatler arasında eğitim alan gençler buradaki çalışmanın ardından GAP stadyumunda eğitimlerini tamamlıyor.

Öğrencilerin eğitimiyle ilgilenen uzman eğitmen Sedat Aslan,"BESYO, askeri ve polis okullarına gidecek adaylarımızı hazırlık kurslarına çalıştırıyoruz. Her kategoride farklı çalışmaları var. Bizlerde kursiyerlerimizi hazırlıyoruz. Bu süreçte gayet güzel başarılar elde ettik" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Polis, Şanlıurfa, Spor
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