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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "beyaz altın" hasadı başladı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "beyaz altın" hasadı başladı

18.09.2021 11:10

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Şanlıurfa'da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Şanlıurfa'da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor.

Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor.

Bu yıl yaklaşık 2 milyon dönüm alana ekilen pamuğun hasadında makineleşmenin hızla gelişmesine rağmen çeşitli nedenlerle bazı çiftçiler elle hasadı tercih ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan ve akşama kadar pamuk toplayan işçiler, kazandıkları parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Pamuk üretiminin yaklaşık yarısı Şanlıurfa'dan

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çopur, AA muhabirine, Türkiye'de pamuk üretiminin yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'nın önemli bir pamuk merkezi olduğunu söyledi.

Bu sezon pamukta özellikle zararlılarla ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getiren Çopur, şöyle konuştu:

"Sahada yaptığımız incelemelerde ve çiftçilerden aldığımız bilgiye göre, pamuk gelişiminin gayet güzel olduğunu görüyoruz. Şu anda pamuğun yaklaşık yüzde 30-40'ının açmış olması gerekiyor. Hasat elle veya makine ile yapılıyor. Özellikle kıraç bölgelerde pamuk daha erken açıyor ve bunlar da elle toplanıyor. Elle toplanan pamuklarda özellikle açmamış olanların toplanmaması lazım. Bunlar yapılmadığı takdirde hem üreticiye para olarak yansıyor hem de depolama esnasında kütlü pamuğun renginin bozulmasına ve fiyatının düşmesine neden oluyor.

Ayrıca sentetik çuvalların da kullanılmaması lazım. Makine ile hasat için ise yaprak döktürücülerin kullanılması ve sulamanın kesilmesi gerekiyor. Daha sonra pamuklar açınca geciktirmeden makine ile hasat yapılabilir. Bu sezon pamuk kalitesi gayet iyi, bundan dolayı mutluyuz. Çiftçilerimiz kendilerini yetiştiriyor ve bu konuda iyiler, eksikleri varsa da üniversite olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise bölge olarak kaliteli arazilere sahip olduklarını belirterek, hasadına başlanan pamukta verimli ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Çiftçiler verimden memnun

Çiftçilerden 71 yaşındaki Mehmet Meral, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını ve genellikle pamuk ektiğini anlattı.

Bu sene 100 dönümde pamuk ektiğini ifade eden Meral, "Nisan ayında tohumları tarlaya ektik. Daha sonraki süreçte sulamasını, çapasını yaptık, gübrelerini verdik ve şimdi de hasadını yapmaya başladık. Çok şükür pamuk hasadı bereketli geçiyor, geçen yıla göre verim daha iyi oldu. İşçiler ücret karşılığında elle topluyor. İnşallah 10 güne kadar toplanmış olur." diye konuştu.

İsmail Kazan da pamukta verimin iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pamuk fiyatlarının da güzel olduğunu aktaran Kazan, "Bölgedeki çiftçilerin genel geçim kaynaklarının en önemlisi pamuktur. Sulama yapandan toplayana kadar herkes pamuktan para kazanıyor. Çok şükür ürününüz bu sene iyi ve bereketli oldu." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "beyaz altın" hasadı başladı - Son Dakika
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