ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, kırsaldaki Çubuklu Mahallesi'nde akraba olan iki aile fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mahmut, Bayram, Abdulaziz, Serdal ve Nebya C. yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Bayram ve Mahmut C. il merkezindeki hastaneye sevk edildi, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alındı. Jandarmanın kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son Dakika

Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi

Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu

Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı

Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi