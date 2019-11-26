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Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölü

6 saat önce

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada, Müslüm Akkuş (25) yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga 1 ölü, System.String[]

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada, Müslüm Akkuş (25) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçak ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Müslüm Akkuş yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akkuş'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Mahallede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Yavuz Selim Mahallesi, Sabah, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
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