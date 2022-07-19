Suriye uyruklu 17 yaşındaki N.H, Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi Yeşilova Camisi avlusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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