Şanlıurfa'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

01.04.2022 20:34
Şanlıurfa'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kaldırımda bıçaklanmış olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kaldırımda bıçaklanmış olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alibaba Mahallesi'nde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bıçakla yaralanmış olduğu tespit edilen Halit B. (73), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Karaköprü, Şanlıurfa, Alibaba, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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