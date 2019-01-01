Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde İsmail Dedek (18) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Dedek bıçakla ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım isteyen Dedek, ambulansla kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kaldırıldı.

Polis, olay yerinde kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol eden ekipler, olay yeri yakınındaki görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:36 Kaynak: AA

Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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