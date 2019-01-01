Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa
'daki bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti. Merkez Haliliye
ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde İsmail Dedek (18) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Dedek bıçakla ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerini arayarak yardım isteyen Dedek, ambulansla kaldırıldığı Balıklıgöl
Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kaldırıldı. Polis
, olay yerinde kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol eden ekipler, olay yeri yakınındaki görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu.