Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa
'da bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkez Eyyübiye
ilçesi Topdağı Mahallesi'nde, Abdullah Fırat
(17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Fırat, bıçakla ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Fırat'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.